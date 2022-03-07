Москва, 7 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Облачная погода, местами — кратковременный снег ожидаются 7 марта в Москве, температура воздуха будет около 0С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

«Сегодня … ожидаем облачную погоду, местами небольшой кратковременный снег. Температура в столице около 0С: −1… +1С, по области — от — 3 до +2», — отметил он.

Синоптик добавил, что ветер будет северо-западный, северный 3−8 м/с.

Атмосферное давление — 743 мм рт. ст.