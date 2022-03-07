Москва, 7 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Диетолог Ирина Писарева рассказала, как поддержать организм на фоне паники, депрессии, стресса.

Вегетарианская диета

На фоне стресса часто возникает переедание, обычно — сладостями, что может привести к увеличению веса, сахарному диабету, проблемам с сердечно-сосудистой системой. Также это может усугубить ситуацию дефицит витаминов, считает она.

«Витамины группы В участвуют в обменных процессах нервной системы, также успокаивают и укрепляют ее. Минералы … также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга», — заявила специалист в беседе с RT.

Писарева советует соблюдать водный баланс и добавлять легкую физическую нагрузку: в такое время необходимо гулять на свежем воздухе, заниматься йогой, дыхательными практиками.