Тюмень, 7 марта 2022, 09:25 — REGNUM В Тюмени более 100 машин приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации российских военных на Украине. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Общероссийского народного фронта.
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Колонна со знаками Z и российскими флагами проехала по центральным улицам города. Одним из главных участников автопробега стал Герой России, лётчик Владимир Шарпатов, который с товарищами совершил побег из плена афганских боевиков.
Тюменцы радушно встречали участников автопробега — аплодировали и благодарили, сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко в своем Instagram. После автопробега тюменцы возложили цветы к Вечному огню, почтив память героев Великой Отечественной войны.
Как сообщалоИА REGNUM, акции в поддержку военных, участвующих в спецоперации в защиту республик Донбасса проводятся в разных городах России.
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