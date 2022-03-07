Челябинск, 7 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 2206 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новых случаев заражения коронавирусом выявили 2082. Число больных таким образом сократилось до 28 731 человек.

Всего вылечились уже 261 562 пациента. А скончались от ковида ещё 16 граждан.