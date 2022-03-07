Василий Иванов,
7 марта 2022, 14:27 — REGNUM В Подмосковье прошла легендарная Бакшевская Масленица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
В Подмосковном Калистово прошла получившая уже статус легендарной Бакшевская Масленица. На площадках мероприятия гостям предлагалось принять участие в играх, праздничных состязаниях, взять штурмом ледяную крепость и проводить зиму.
Также была организована полевая кухня, а для всех пришедших детей были построены необычные площадки.
Бакшевская Масленица берет свои истоки из инициатив добровольных помощников реставраторов, организовавших первые мероприятия в 1980-х гг. Праздник проводится ежегодно, место проведения ежегодно меняется.
Люди направляются к месту проведения торжества от железнодорожной станции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гостей встречают праздничные привратницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мужицкий бой на Бакшевской Масленице
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женский бой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Медведь похитил Масленицу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Штурм крепости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Штурм крепости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Штурм крепости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Победа — крепость взята
Василий Иванов © ИА REGNUM
Победа — крепость взята
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бакшевская Масленица
Василий Иванов © ИА REGNUM