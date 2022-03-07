7 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 14:27 — REGNUM В Подмосковье прошла легендарная Бакшевская Масленица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

В Подмосковном Калистово прошла получившая уже статус легендарной Бакшевская Масленица. На площадках мероприятия гостям предлагалось принять участие в играх, праздничных состязаниях, взять штурмом ледяную крепость и проводить зиму.

Также была организована полевая кухня, а для всех пришедших детей были построены необычные площадки.

Бакшевская Масленица берет свои истоки из инициатив добровольных помощников реставраторов, организовавших первые мероприятия в 1980-х гг. Праздник проводится ежегодно, место проведения ежегодно меняется.

Люди направляются к месту проведения торжества от железнодорожной станции Василий Иванов © ИА REGNUM

Гостей встречают праздничные привратницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Мужицкий бой на Бакшевской Масленице Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Женский бой Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Медведь похитил Масленицу Василий Иванов © ИА REGNUM

Штурм крепости Василий Иванов © ИА REGNUM

Штурм крепости Василий Иванов © ИА REGNUM Штурм крепости Василий Иванов © ИА REGNUM

Победа — крепость взята Василий Иванов © ИА REGNUM

Победа — крепость взята Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM

Бакшевская Масленица Василий Иванов © ИА REGNUM