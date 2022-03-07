Целинский район, Ростовская область, 7 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ростовской области юные казаки из Целинского района приняли участие в акции «Помощь детям Донбасса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Все дети получили в подарок книги

Активисты казачьей детско-молодёжной организации «Донцы» — ученики Средне-Егорлыкской казачьей школы — вместе с педагогами организовали сбор гуманитарной помощи сверстникам, эвакуированным из республик Донбасса. Ребята объединились и собрали канцелярские товары и продовольствие.

Подобные акции юные казаки организовали и в других казачьих округах.