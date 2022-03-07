Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Жители Петербурга продолжают приносить вещи и продукты питания для отправки беженцам из республик Донбасса. Как сообщили 7 марта в Смольном, Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста собрало уже более пяти тонн гуманитарной помощи для беженцев, проживающих сейчас в Ростовской области и других регионах РФ.

Гуманитарная помощь РКК

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Первая партия груза, весом 3,8 тонны, уже отправлена со склада Центра международных гуманитарных связей правительства Санкт-Петербурга в центр распределения гуманитарной помощи Ростовской области.

В петербургский пункт приема, организованный на Большой Монетной улице, дом 30, вещи принесли уже более 640 человек. 7 марта открылись три дополнительные точки сбора в учебных заведениях:

— в Кадетском корпусе Следственного Комитета (набережная реки Мойки, 13),

— в Университете промышленных технологий и дизайна (Вознесенский пр., 46),

— в Лесотехническом университете имени С. М. Кирова (Институтский пер., 5 лит Б).

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Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь беженцам из Донбасса также собирают Санкт-Петербургская епархия РПЦ, партия «Единая Россия» и Центр международных гуманитарных связей.

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