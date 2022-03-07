Москва, 7 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса законсервировали российские ракеты-носители перед тем, как покинуть космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу.

amanderson2 Космодром Куру

Роскосмос приостановил сотрудничество по организации пусков с космодрома Куру 26 февраля 2022 года в ответ на санкции европейских стран против отечественных предприятий космической отрасли. В интервью Первому каналу Рогозин заявил, что российские специалисты уже покинули Гвианский космический центр.

«Буквально на днях они все вернулись, сложно перелетая из Французской Гвианы через Европу, через Турцию», — объяснил глава Роскосмоса.

Он добавил, что на космодроме Куру остались три российские ракеты и три разгонных блока. Перед отъездом специалисты законсервировали эту технику.

«Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты. Могу сразу вас успокоить — эти ракеты оплачены, и деньги мы возвращать не собираемся», — подытожил Рогозин.

Первый запуск российской ракеты «Союз-2» в модификации «Союз-СТ» был произведён с космодрома Куру в октябре 2011 года. Последним стартом стал запуск ракеты «Союз-СТ-Б» с пакетом спутников OneWeb, состоявшийся 10 февраля 2022 года.