Барнаул, , 09:07 — REGNUM За январь-февраль 2022 года погрузка зерна в сети компании «РЖД» в Алтайском крае составила 304 тысячи тонн, что более чем в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было погружено 138 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Также отмечается, что в объеме перевезенных зерновых культур наибольшую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые.

С начала 2022 в регионе погружено и отправлено 135 тысяч тонн продуктов перемола, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Большая часть перевозимой продукции алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется более чем в 50 регионов России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область.

«Росту погрузки зерна и продуктов перемола способствует внедрение новых услуг и сервисов Алтайского центра продаж услуг, развитие железнодорожной инфраструктуры, организация новых производств, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции», — отмечают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Всего за два месяца 2022 года в Алтайском крае погружено 1,5 миллиона тонн различных грузов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам уборки 78% площадей было собрано 4,2 миллиона тонн зерна.

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