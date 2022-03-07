Рим, 7 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» переиграл с минимальным счетом неаполитанскую команду «Наполи» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече гола стал французский форвард «Милана» Оливье Жиру, отличившийся на 49-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Милана» стало 60 очков, что позволило команде стать лидером в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Наполи» 57 очков и третье место.