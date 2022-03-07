Москва, , 08:52 — REGNUM Назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами Центра им. Гамалеи, могут зарегистрировать в Минздраве РФ раньше намеченного срока, сообщил глава Центра Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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Минздравом России был установлен срок до 17 марта. Это означает, что специалисты Центра им. Гамалеи будут писать отчет на основании тех данных, которые будут получены к этому сроку. По данным Гинцбурга, сколько добровольцев удастся провакцинировать назальным препаратом от COVID-19, по этим результатам и будет составлен отчет.

Далее все результаты исследований будут представлены в Минздрав РФ, который решит вопрос о регистрации назальной вакцины.

По мнению Гинцбурга, вакцина будет зарегистрирована раньше намеченного срока.

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