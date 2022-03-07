Село Уинское, Пермский край, 7 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Житель села Уинское Пермского края напал на 83-летнего инвалида. Об этом сообщает краевой главк МВД.

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По сведениям полиции, налётчик проник в дом и потребовал денег. Мужчина, который передвигается на костылях, отдал ему 93 тысячи рублей. Затем злоумышленник прихватил с собой мобильный телефон и газовый пистолет.

Под подозрение попал гражданин 1987 года рождения. У него дома изъяли пистолет и деньги, а телефон он выкинул возле дома пенсионера. Пока грабителя отправили в СИЗО.