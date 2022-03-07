Киев, , 08:39 — REGNUM На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион» (ее члены участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке), сообщил уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Грузинский национальный легион состоит из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов», — сказал он РИА Новости.

«Непосредственным координатором финансового обеспечения легиона ранее являлся экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действующий через различные фонды США», — добавил он.

Также отмечается, что полевым командиром «Грузинского национального легиона» является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, уроженец Тбилиси.