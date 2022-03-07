Барнаул, , 08:35 — REGNUM Алтайские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Подробности сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

68881 МВД

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

В экзаменационном пункте ГИБДД города Барнаула заместитель начальника УГИБДД ГУ полковник полиции Сергей Овсянников поздравил девушек с наступающим праздником 8 Марта, а также успешно сдавшим экзамен вручил новые (полученные впервые) водительские удостоверения, пожелав безаварийной езды и соблюдения Правил дорожного движения.

На площади Победы в городе Барнауле сотрудники отделения пропаганды УГИБДД останавливали автомобили, которыми управляли женщины, и с самыми теплыми пожеланиями вручали цветы. Женщины-водители при этом были приятно удивлены, поблагодарили сотрудников полиции за поздравления, а также сказали, что после таких приятных моментов настроение становится по-настоящему весенним.

822777111111 МВД

Напомним, аналогичное мероприятие прошло во многих российских городах, в частности, накануне его провели в Чите. Редакция ИА REGNUM ведет праздничную трансляцию.

Читайте также: В Забайкалье автомобилисткам подарили тюльпаны

Читайте также: Международный женский день 8 Марта — трансляция