Тюмень, 7 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Тюменские урологи прооперировали годовалую девочку с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Егор Ермаков Хирурги-онкологи во время операции

Маленькая пациентка из Югры была госпитализирована в тюменскую областную клиническую больницу №1 с диагнозом «врожденный двусторонний гидронефроз». Это порок развития мочеточников, и двусторонний гидронефроз — редкая патология, особенно для девочек.

«Двусторонний гидронефроз — прямой путь к почечной недостаточности и негативному исходу. Случай девочки из Ханты-Мансийска — «штучный». За более чем 20 лет работы я оперировал подобных пациентов всего несколько раз», — пояснил врач — уролог ОКБ №1 Алексей Лутков.

У юной югорчанки обе почки были в одинаково тяжёлом состоянии, поэтому хирургическое вмешательство провели на двух почках одновременно. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Девочка с мамой вернулись в Югру и находятся сейчас под наблюдением врачей Ханты-Мансийска.

Отмечается, что в ОКБ №1 урологическая помощь оказывается пациентам со всей России и из-за рубежа. В 2021 году урологи больницы прооперировали более 220 пациентов, две трети из которых — дети.