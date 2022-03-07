Кизел, Пермский край, 7 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Кизеле Пермского края двое иностранцев отданы под суд за сбыт наркотиков. Об этом сообщает краевой главк МВД.

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Речь идёт о лицах 1996 и 2001 года рождения. По данным полиции, эти граждане ближнего зарубежья были пойманы в октябре. На их счету насчитали 51 эпизод противоправной деятельности.

Всего у задержанных изъяли 86 свёртков с более 163 граммами наркотиков. Суда иностранцы ждут под стражей.