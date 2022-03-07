Москва, , 08:29 — REGNUM Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу рассказал о трех оставшихся ракетах и трех разгонных блоках на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С Куру никаких пусков не будет. Там остались 3 наши ракеты и 3 разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши теспециалисты», — заявил он.

Рогозин отметил, что это хороший контракт для корпорации, она получила за них деньги, но ракеты не подлежат возврату в силу форс-мажорных обстоятельств.