Вашингтон, , 08:26 — REGNUM О возможности начать бомбить Россию американскими истребителями F-22 под флагами Китая для того, чтобы с помощью этого вызвать российско-китайский конфликт, заявил в шутку бывший президент США Дональд Трамп. Его слова 6 марта привела газета Washington Post.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что бывший американский лидер заявил об этом 5 марта в ходе мероприятия для спонсоров Республиканской партии страны.

«США должны пометить самолеты F-22 китайскими флагами и «выбить д***** бомбами из России», — сказал он.

«Тогда мы скажем: «Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай», — добавил Трамп.

Также бывший президент США отметил, что после этого Россия и Китай начнут войну между собой, за которой Вашингтон будет наблюдать, не вмешиваясь в нее.

При этом указывается, что собравшиеся рассмеялись в ответ на эти слова. Кроме того, Трамп раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что американская сторона не намерена «атаковать» Россию за ее спецоперацию по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post написала, что власти Украины используют ужасную тактику, пытаясь разжечь в России антиправительственные настроения, при которой они выкладывают фотографии пленных и убитых российских военных, и этим нарушают Женевскую конвенцию.