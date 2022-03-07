Дамаск, , 08:19 — REGNUM Автопробег в поддержку российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, прошел 6 марта в городе Скальбия (Сирия), рассказал командир городского ополчения Набиль аль-Абдалла.

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Колонну из десятков автомобилей, на дверях которых водители нарисовали букву Z, как на машинах российских подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, вдоль улиц встречали жители Скальбии, по которой за все время боевых действий террористы выпустили 17 тыс. снарядов, мин и ракет.

«Для нас навеки пример, как российская армия помогла нам освободить наш родной город от боевиков, как помогает это сделать и по всей Сирии. Конечно, мы полностью поддерживаем российскую операцию на Украине и решили выразить поддержку, разместив букву Z, такую же как на ваших армейских машинах — на наших машинах», — сказал он, передает РИА Новости.