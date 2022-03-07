Магнитогорск, Челябинская область, , 08:15 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области две женщины арестованы за хищение денег у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По версии следствия, эти гражданки представлялись сотрудницами организации «Водоканал Строй» и показывали людям поддельное удостоверение. Под предлогом сверки данных водосчётчиков они проникали в квартиры, сообщали престарелым гражданам о якобы необходимости замены труб, кранов либо о других «необходимых» услугах и получали от граждан деньги.

С 26 февраля по 4 марта они совершили три таких преступления. А затем благодаря бдительным гражданам их поймали. Общий размер ущерба составил 26 500 рублей.