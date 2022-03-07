Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM Власти Украины используют ужасную тактику, пытаясь разжечь в России антиправительственные настроения, при которой они выкладывают фотографии пленных и убитых российских военных и этим нарушают Женевскую конвенцию. Об этом 6 марта написала американская газета The Washington Post.

Бандеровец Цитата из х∕ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР

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«Украина применяет ужасную тактику в надежде разжечь антиправительственные настроения внутри России: размещать фотографии и видео пленных и убитых российских солдат в Интернете для всеобщего обозрения», — говорится в материале издания.

Также указывается, что такого рода действия киевского режима могут быть интерпретированы, как нарушение Женевских конвенций, согласно которой правительства должны защищать военнопленных от оскорблений и общественного любопытства.

В то же время, Вооруженные силы России и войска республик Донбасса обращаются с пленными уважительно, кормят из и позволяют звонить по телефону родным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайская соцсеть TikTok сообщила о прекращении распространения в России нового контента. Данное решение принято из-за подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России и призывы к введению санкций в отношении РФ.