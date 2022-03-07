Вашингтон, 7 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Возможность внесения на рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение запрета на поставки Россией нефти в США и отмену доступа к Всемирной торговой организации (ВТО), изучат законодатели в палате представителей Конгресса США. Об этом сказано в распространённом 6 марта письме спикера палаты Нэнси Пелоси.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

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Пелоси уточняет, что палата представителей рассмотрит законопроект, который ещё сильнее изолирует Россию от мировой экономики. В нём предполагается ввод запрета на поставки российской нефти и энергоносителей в США, отмена торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также решение о первом шаге к отмене доступа России к ВТО.

Кроме того, в документе указана возможность «повышения тарифов на российский импорт».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цена нефти марки Brent составила $130 за баррель впервые с 2008 года.