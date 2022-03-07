Чита, , 08:03 — REGNUM В преддверии Международного женского дня по всей России проходит акция «Вам, любимые». Ее поддержали активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» («ЕР»). Подробности сообщает пресс-служба Забайкальского регионального отделения «ЕР».

Photo 2022-03-07 13-02-01 Забайкальское отделение «ЕР»

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

В честь самого нежного весеннего праздника работницам пяти станций скорой медицинской помощи Читы и Читинского района они подарили цветы и торты. В акции приняли участие активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия», а также депутаты Думы города Читы, члены фракции Андрей Ядрищенский и Виталий Козак.

«От всей души поздравляем вас с наступающим 8 марта! Ваш труд всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе. Вы помогаете нам преодолевать болезни, возвращаете надежду на выздоровление. Мы желаем вам женского счастья, чудесного настроения и удачи в нелёгком труде! Спасибо за то, что помогаете людям и приумножаете красоту этого мира!», — поздравил медиков Виталий Козак.

Напомним, в преддверии 8 Марта полицейские и общественники организовали в Чите праздничное мероприятие для матерей и стоящих на профилактических учетах детей. Редакция ИА REGNUM ведет праздничную трансляцию, посвященную Международному женскому дню.

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