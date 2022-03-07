Тюмень, , 07:57 — REGNUM Тюменских параолимпийцев встретили в аэропорту Рощино после возвращения из Пекина. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Флаг Параолимпийских игр David Pearson

Выступить на Параолимпиаде в составе сборной России на играх должны были пять представителей Тюменской области: Марина Галицына, Вера Хлызова, Юлия Смирнова, Станислав Чохлаев и Николай Полухин.

Им этого сделать не удалось, как известно, из-за решения Международного параолимпийского комитета, который сначала разрешил российской команде стартовать в нейтральном статусе, а затем и вовсе запретил участие команд России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские параолимпийцы не останутся без состязаний. Их ждут альтернативные Игры «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Ханты-Мансийске.

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