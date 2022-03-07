Луганск, , 07:52 — REGNUM Сильный взрыв с последующим возгоранием прогремел на нефтебазе в столице Луганской Народной Республики, городе Луганске. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Взрыв произошёл в 06:55 по местному времени (совпадает с московск5им). По предварительной информации, возгорание нефтебазы произошло в результате применения украинскими боевиками тактического ракетного комплекса «Точка-У».

С начавшимся на нефтебазе пожаром в настоящее время борется МЧС ЛНР. Дополнительная информация о возможных жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном взрыве на нефтебазе в Луганске.

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