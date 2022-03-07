Луганск, , 07:49 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ совершили 12 обстрелов девяти населенных пунктов ЛНР, заявило представительство республики в СЦКК.

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О пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв прогремел в Луганске 7 марта в 6:55 по местному времени (совпадает с мск).

По данным очевидцев, сразу после взрыва начался пожар на нефтебазе.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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