Забайкальск, Забайкальский край, 7 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского района после публикаций в СМИ известила о проведении проверки факта нападения собаки на ребенка в п. Забайкальск. Подробности сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

State Farm Собака

В соответствии с распространенным в социальных сетях видеозаписью, в дневное время на улице собака напала на малолетнего ребенка, сбив его с ног. Выбежавший из дома мужчина отогнал собаку и спас ребенка, унеся его на руках.

Представители надзорного ведомства дадут оценку исполнения органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки — соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных.

По результатам проверки будут принты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту следственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2022 года Забайкальское территориальное управление статистики известило, что с начала года в регионе зафиксировано 85 укусов, нанесенных собаками. Одна из самых ужасных трагедий случилась 22 января в забайкальском селе Домна: семилетняя девочка пропала после школы. Спустя несколько часов её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

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