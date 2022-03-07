Москва, , 07:46 — REGNUM Олег Тяпкин — директор третьего Европейского департамента МИД РФ — рассказал, что по итогу тех событий, которые в настоящее время происходят на Украине, Москву и западные страны ждет «новое качество» отношений. Отношения России изменятся как с европейскими странами, так и с США и НАТО.

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«По итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны, освобождение Донбасса.