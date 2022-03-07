Краснокаменск, Забайкальский край, , 07:41 — REGNUM Вслед за жителями Читы и других российских городов, автомобилисты Краснокаменска выстроились в колонну и водрузили на машины флаги России, Забайкальского края, Краснокаменска, ВДВ, Боевого братства. Акция прошла в поддержку президента России Владимира Путина и военнослужащих, которые участвуют в военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Участников, как вы видите, много. Это говорит о том, что все наши сограждане, краснокаменцы, в том числе «Боевое братство», спортсмены, силовые структуры — все поддерживают политику президента, действия наших Вооружённых Сил, а также выступают за единство нашего народа», — пояснилполковник запаса, председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Олег Брижанов.

Автоколонна сделала почётный круг по городу, а движение машин сопровождалось звучанием патриотических песен из динамиков установленных на машинах.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине. Накануне, 6 марта, автопробег провели в Чите и Иркутске.

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