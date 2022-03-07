Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии для спонсоров Республиканской партии 5 марта «в шутку» предложил бомбить Россию с американских истребителей F-22, но закрепить на них флаги Китая, чтобы Вашингтон смог обвинить Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, пишет Washington Post.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США должны пометить самолеты F-22 китайскими флагами и «выбить» … бомбами из России», — передает слова Трампа Washington Post.

«Тогда мы скажем: «Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай». И тогда они начнут биться друг с другом, а мы — сидеть и смотреть», — добавил Трамп.

Данные слова аудитория встретила смехом, отмечает газета.