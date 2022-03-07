Москва, 7 марта 2022, 07:35 — REGNUM Российские кинотеатры повторно покажут комедийно-драматический фильм датского режиссёра Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Об этом сообщает портал «Новости кино».

Фильм «Ещё по одной». Реж. Томас Винтерберг. 2020. Дания
Фильм «Ещё по одной». Реж. Томас Винтерберг. 2020. Дания
Цитата из к/ф «Ещё по одной». Реж. Томас Винтерберг. 2020. Дания

Показ картины Винтерберга в отечественном прокате возобновится с 17 марта 2022 года. Впервые фильм был представлен в сентябре 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Фильм «Ещё по одной» удостоен нескольких престижных кинонаград. В 2020 году картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также премию BAFTA за лучший неанглоязычный фильм и премию Европейской киноакадемии за лучший фильм.

Ранее руководители ряда американских киностудий объявили о приостановке проката новых фильмов в России. Это решение было принято на фоне антироссийских санкций правительств стран Запада после начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

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