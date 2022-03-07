Фильм Томаса Винтерберга выйдет в повторный прокат в России
Москва, 7 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Российские кинотеатры повторно покажут комедийно-драматический фильм датского режиссёра Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Об этом сообщает портал «Новости кино».
Показ картины Винтерберга в отечественном прокате возобновится с 17 марта 2022 года. Впервые фильм был представлен в сентябре 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто.
Фильм «Ещё по одной» удостоен нескольких престижных кинонаград. В 2020 году картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также премию BAFTA за лучший неанглоязычный фильм и премию Европейской киноакадемии за лучший фильм.
Ранее руководители ряда американских киностудий объявили о приостановке проката новых фильмов в России. Это решение было принято на фоне антироссийских санкций правительств стран Запада после начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса.