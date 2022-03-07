Луганск, 7 марта 2022, 07:32 — REGNUM Сильный взрыв прогремел в Луганске 7 марта в 6:55 по местному времени (совпадает с мск).
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По данным очевидцев, сразу после взрыва начался пожар на нефтебазе.
Ранее сообщалось, что СБУ вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации российских военных, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России: СБУ готовит провокацию с подрывом реактора в Харькове