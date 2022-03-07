Луганск, , 07:32 — REGNUM Сильный взрыв прогремел в Луганске 7 марта в 6:55 по местному времени (совпадает с мск).

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По данным очевидцев, сразу после взрыва начался пожар на нефтебазе.

Ранее сообщалось, что СБУ вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации российских военных, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.

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