Киев, , 07:29 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По информации российских военных, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.

«СБУ и боевики батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы РФ в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — отметили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.