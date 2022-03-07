Москва, 7 марта, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Программа российских пилотируемых полётов предусматривает, что космонавт Пётр Дубров установит рекорд по продолжительности миссии на Международной космической станции среди граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Goodfon.ru Вид на Землю с борта МКС

Пётр Дубров прибыл на МКС в составе экипажа корабля «Союз МС-18» 9 апреля 2021 года. Планируется, что он вернётся на Землю на корабле «Союз МС-19» 30 марта 2022 года.

Этот полёт станет самой продолжительной миссией на МКС среди всех российских космонавтов. Дубров превзойдёт предыдущий рекорд Михаила Корниенко (340 суток) 15 марта 2022 года. Общая продолжительность космического полёта Дуброва составит 355 суток.

В Роскосмосе напомнили, что абсолютный рекорд по длительности космического полёта принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. С января 1994 года по март 1995 года он провёл на станции «Мир» 437 суток и почти 18 часов.