Курган, , 06:27 — REGNUM В Кургане подросток устроил танцы на железнодорожных путях. Машинисту грузового поезда пришлось применить экстренное торможение, сообщает портал 45.ru.

Грузовые вагоны Utlc.com

Инцидент произошёл 6 марта в 16:38 по московскому времени. На переходе через железнодорожные пути в Восточном районе машинист заметил троих подростков. Двое преодолели путь, а третий остался на дороге и стал делать танцующие движения.

Машинист совершил экстренное торможение за 400 м до подростка, как и положено по инструкции. Километровый состав встал из-за хулигана.

«Мы до последнего подавали сигналы, а он стоял, кривлялся и отошел буквально за 5−10 метров. Мы остановились метров через 50−70 от того места, где он стоял», — пояснил машинист.

Курганским линейный отделом МВД России на транспорте проводятся мероприятия по установке личности нарушителя, сообщили изданию в ведомстве.