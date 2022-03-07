Москва, , 06:03 — REGNUM Более 140 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные жителям украинского города Херсона. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Минобороны России.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Колонна с гуманитарным грузом прибыла в Херсон из Республики Крым при содействии российских военных. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивали безопасность передвижения колонны с гуманитарным грузом, а также выдачу продуктовых наборов жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов.

Жителям украинского города раздали мясные и рыбные консервы, крупы, растительное масло, хлеб, воду и другие продукты. Было организовано несколько точек выдачи в разных районах города.

Отмечается, что украинские националисты предпринимали попытки сорвать передачу гуманитарной помощи жителям города, запугивали людей, пришедших за продуктами. Однако благодаря умелым действиям российских военнослужащих и их выдержке удалось избежать провокаций и нарушений общественного порядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС России доставит жителям Донбасса 300 тонн гуманитарной помощи.

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