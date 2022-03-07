Лондон, , 04:19 — REGNUM Дополнительные $100 млн направят правительству Украины власти Великобритании в целях поддержки экономики, пострадавшей в результате спецоперации России. Такое заявление распространила 6 марта канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что денежные средства будут выделены непосредственно в правительственный бюджет Украины с целью смягчить финансовое давление, возникшее из-за «нелегального вторжения России». Помощь будет оказана дополнительно к уже выделенным Киеву Лондоном $132 млн на экономические реформы и энергетическую независимость и $159 млн на оказание гуманитарной помощи.

Отмечается, что дополнительную финансовую помощь планируется направить на выплату заработной платы бюджетникам, а также для выплаты пенсий и поддержки социальной безопасности граждан Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане Великобритании обеспокоены резким ростом стоимости коммунальных услуг из-за повышения цен на нефть и газ.

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