Лондон, 7 марта, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила показатель 130 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют 7 марта данные торгов.

Blick.ch Нефть

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По состоянию на 02:28 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года росла на 9,35%, до $129,06 за баррель. При этом в 02:06 мск, как свидетельствуют данные торгов, цена Brent составила $130,3. Максимальная стоимость составила $130,89.

Таким образом, стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 130 долларов за баррель впервые с 2008 года. Кроме того, был превышен и пиковый показатель марта 2012 года, составлявший 128 долларов за баррель.

Напомним, исторического максимума цена нефти Brent достигла в 2008 году, когда она составила более $143 за баррель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам генерального директора сербской компании «Сербиягаз» Душана Баятовича, стоимость цены нефти $130 за баррель станет концом мировой экономики.