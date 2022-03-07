Москва, , 17:54 — REGNUM Возможные поставки азербайджанской нефти на Украину никак не угрожают интересам России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Добыча нефти

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"Мы видим, что уже сейчас Азербайджан бесплатно заправляет «скорые помощи» и машины МЧС на заправках, которые принадлежат азербайджанским компаниям. Что же касается поставок со стороны Азербайджана, то, во-первых, как сказал сам Зеленский, их количество будет не таким уж большим, а во-вторых, поставки пойдут уже тогда, когда российская спецоперация на Украине уже завершится и, соответственно, и Россия, и другие страны постсоветского пространства будут участвовать в восстановлении Украины», — сказал эксперт.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит партию нефтепродуктов из Азербайджана.