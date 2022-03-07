Москва, , 03:07 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с радикалами националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

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По данным военного ведомства, украинские каратели заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, расположенной на территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

Уточняется, что СБУ и боевики «Азова» планировали после подрыва реактора обвинить Вооружённые силы РФ в нанесении прямого ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

При этом уже 6 марта в Харьков прибыли журналисты иностранных СМИ, в их задачу входила фиксация последствий провокации для последующего обвинения России в создании экологической катастрофы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим вёл с работы по созданию ядерного взрывного устройства, а также занимался разработкой потенциальных средств доставки ядерного оружия. При этом большая часть таких работ велась под видом реализации совместных проектов с другими странами.

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