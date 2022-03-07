Украина, , 02:41 — REGNUM Повреждения в результате обстрела были нанесены офису Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в городе Мариуполе. Об этом 6 марта сообщила организация в своём отчёте.

О повреждении патрульного центра миссии ОБСЕ в Мариуполе информация поступила около 11:30 по местному времени 6 марта. Согласно предварительным данным, было повреждено здание патрульного центра, уничтожены средства связи ОБСЕ, а также были сожжены два автомобиля, принадлежавших миссии.

Уточняется, что эвакуация всех сотрудников СММ ОБСЕ практически завершена. На территории Украины остался глава миссии и высшее руководство. Все они покинут страну в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миссия ОБСЕ в Харькове сообщила о продолжении эвакуации команды. Отмечается, что руководитель СММ и высшее руководство миссии на Украине останутся на территории страны до полного завершения эвакуации всех сотрудников.

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