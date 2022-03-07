Тюмень, , 02:01 — REGNUM Тюменский саксофонист поздравит прекрасных дам с праздником прямо в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Саксофон (сс) congerdesign

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Саксофонист подарит музыку женщинам Тюмени 8 марта на маршрутах №14, 25, 30 с 12:00 до 13:00 по местному времени (с 10:00 до 11:00 мск). Музыкант исполнит популярные мелодии и одарит женщин цветами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийске предприниматель установил бесплатный проезд по маршруту №8Б для землячек в Международный женский день.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Югры женщины могут проехать бесплатно по одному из маршрутов