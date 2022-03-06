Вашингтон, 7 марта, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 1 марта 2022 года выступил перед парламентариями в американском Конгрессе, и его речь заслуживает пристального внимания. Хотя спич главы Белого дома был посвящён Украине и России, из него можно чётко понять мотивы действий США в настоящий момент, считает директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

Duma.gov.ru Директор Института РУССТРАТ Елена Панина

Много говорил «сонный Джо» об «американском лидерстве», «единстве Запада» и «единстве всего мира», который сплотился в «осуждении действий России. Как отметила Панина, президенту США стоит помнить, что лидерство Вашингтона строится уже не на моральном авторитете, возглавлять коллективный Запад Белому дому позволяет агрессивное давление, подкуп и угрозы.

Что касается «единства», антироссийскую резолюцию не поддержали КНР, Индия, Пакистан, Иран, Вьетнам, Бангладеш, Ирак, Сирия и добрая половина африканских стран. А это, между прочим, страны с общим населением более четырёх миллиардов человек.

Говоря о гражданах Украины, Байден назвал их «иранцами», и это многое объясняет. Дело вовсе не в слабоумии «американского Брежнева», просто правительству США глубоко плевать, кто такие украинцы, каковы их язык и культура и даже то, как они выглядят. «Туземцы» из Украины являются человеческим материалом, из которого сделают сакральную жертву, чтобы американская геополитическая магия вновь восторжествовала, пишет директор Института РУССТРАТ.

В обращении к Конгрессу Байден обронил, что США «хорошо подготовились» к происходящим на Украине событиям. Это еще раз подтверждает тот факт, что все озвученные западные санкции готовились долгое время и не являются импровизацией нескольких последних дней.

Захватившая в ноябре 2020 года Белый дом группировка долгое время разрабатывала «экономический ядерный удар» по России, оставалось лишь спровоцировать военный конфликт. В Вашингтоне прекрасно осознавали, что спецоперация на Украине неизбежна, но действия российских властей и ВС РФ спутали США все карты, заключила Елена Панина.