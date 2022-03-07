7 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter критику Зеленского в отношении НАТО из-за отказа во введении бесполетной зоны на территории Украины.

Джейн Спай, , 14:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вспыльчиво раскритиковал отказ НАТО от введения бесполётной зоны над территорией Украины, назвав его проявлением слабости. Как сообщает BBC, Зеленский сравнил отказ с «разрешением» продолжать обстрелы в рамках проведения специальной военной операции. Он также не согласен с позицией альянса о том, что введение запретной для полетов зоны приведет к еще большему противостоянию НАТО и Москвы и закончится проявлением агрессии по отношению к странам — участницам НАТО.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Некоторые пользователи поддержали украинского лидера и согласились с тем, что НАТО лишь говорит о том, что поддерживает и будет поддерживать Украину, а на самом деле лидеры стран — участниц альянса «спрятались в страхе перед Путиным».

«Давайте, НАТО, сделайте что-нибудь. Мне становится стыдно от бездействия. Зеленский прав. Все, что мы слышим, — это слова осуждения в отношении России, но ничего больше. Я не вижу ничего», — прокомментировал @SpangleGerry.

Часть пользователей понимают, что введение запретной для полетов зоны приведет к открытому конфликту между НАТО и Россией, но они также считают, что страны альянса должны делать все возможное, чтобы поддерживать Украину не на словах, а на деле.

«Я понимаю неохоту в объявлении бесполетной зоны над Украиной, но мы могли бы предоставить им самолеты и системы противоракетной обороны, чтобы они могли себя защитить», — считает @a_pl_w.

«Бесполетная зона приведет сверхдержавы к открытому конфликту. Лучше предоставить Украине средства, с помощью которых украинцы смогут защитить свое небо», — предложил @ReasonableDr.

Часть комментаторов уверены, что даже введение бесполетной зоны не поможет украинцам, потому что «Россия всегда найдет способ добиться своего», к тому же российские военные уже уничтожили множество военных баз, так что никакие натовские истребители Украине не помогут.

«Интересно, откуда они будeт запускать ракеты и истребители. Российские войска уничтожили большую часть взлетно-посадочных полос в стране, так что им придется запускать истребители с территорий за пределами Украины», — отметил @rivermagic123.

«Даже введенная НАТО бесполетная зона не остановит проведение российской специальной военной операции на Украине. Они продолжат использовать ракеты и артиллерию, просто будут чуть менее точны», — считает @FastEddieGB.

Среди пользователей есть те, кто поддерживает решение НАТО об отказе во введении запретной для полетов зоны, они понимают, что это решение направлено на сохранение мирной ситуации за пределами Украины и недопущение начала Третьей мировой войны.

«Бесполетная зона может казаться правильным вариантом, но на самом деле это не так. Это просто поставит Украину в центр еще большей войны», — объяснил @OpinionMachine2.

«К сожалению, вмешательство НАТО приведет к еще более обширному конфликту, Третьей мировой войне. Невозможно остановить специальную военную операцию на Украине, начав большую войну», — считает @BanTactics.

«Должно быть сложно для него (для Зеленского — прим. Д.С.) увидеть всю картину в такой сложной ситуации для него и его страны. Но если у него будет время, пусть посидит, подумает и поймет, что НАТО не может ввести бесполетную зону», — посоветовал @MattyMUFC4.

НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

В комментариях предположили, что российский президент Владимир Путин знал, что НАТО не пойдет на введение запретной зоны, что он все просчитал.

«В НАТО успокоились. НАТО и Запад будут просто стоять и смотреть на действия России в не-натовской стране? Путин сделал ставки и выиграл», — прокомментировал @Matty14921.

Ряд комментаторов поинтересовался, почему украинский президент изначально верил в то, что кто-то из стран НАТО действительно будет ему помогать.

«Мне кто-то может объяснить, почему Зеленский доверял НАТО?» — спросил @TakisAmarantos.

«Во-первых, тут дело не в доверии. Во-вторых, НАТО вооружало и тренировало украинских военных на протяжении последних восьми лет», — ответил @OpinionMachine2.

В комментариях напомнили, что НАТО тренировало военных и в Афганистане, но ничем хорошим это не закончилось, учитывая ту скорость, с которой американцы и британцы бежали из страны после падения Кабула в августе 2021 года.

Солдат НАТО в Афганистане U.S. Air Force

«Напоминание: талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовалось 20 лет, чтобы дать отпор русским при поддержке НАТО. Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовалась неделя, чтобы свергнуть афганское правительство и армию, которую больше 20 лет тренировали солдаты НАТО», — напомнил @Human1Being2.

Напомним, в пятницу, 4 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение бесполетной зоны над территорией Украины приведет к «полноценной войне в Европе» и вовлечет намного больше стран.

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