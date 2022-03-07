7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение известного американского писателя об отказе продлять контракты на издание своих книг в России.

Тимур Кондратьев, , 14:39 — REGNUM Решение американского писателя Стивена Кинга о том, что он не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Роберт Рафаилович Фальк. «Книги». 1921

"Старость не радость. Мозги уже не те», — отмечает Максим Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что печалиться по этому поводу не стоит, ведь у российских граждан имеется возможность читать гигантскую библиотеку, которая не обеднеет без книг американского писателя.

«Неприятно, конечно. Но это означает, что будут читать своих классиков. Ни одна страна не владеет таким литературным богатством, как Россия. Особенно что касается глубины человеческой личности», — указывает Марина Ш.

«Может быть, молодежь тогда начнёт больше читать наших классиков? Достоевский, Чехов, Толстой гадости в отношении России не писали. Они свою Родину любили, именно таких писателей и стоит читать нашей молодёжи», — поделился своим мнением Ник К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Стивен Кинг своим решением, по сути, дарит возможность российским молодым талантам проявить себя.

«Спасибо за длительное сотрудничество. Уход иностранных идолов из России очистит дорогу для отечественных творчески одарённых авторов и исполнителей!» — написал Илья Н.

Посетитель в книжном магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Стивен Кинг давно уже не занимает писательский небосвод, поэтому его решение ни у кого не вызовет слёз на лице.

«Теперь и американский аналог Донцовой отметился. Его романы и так в чушь скатились. Чего-то реально толкового он не писал. Старые заслуги, конечно, никто не отменяет, но Кинг уже давно стал представителем бульварного чтива. Такой себе авторитет, как по мне», — считает Константин К.

Ряд пользователей указывает на то, что Стивен Кинг как представитель интеллигенции США является проводником американской пропаганды.

«Мне вот интересно, почему этот поступок кого-то возмутил? Это типичное дитя западного менталитета. Люди думали, что Кинг выйдет с оружием против украинских нациков? Опомнитесь! Вспомните, кто автор всего этого безумия!» — обращается Людмила Б.

«Во-первых, в Европе и США полнейшая дезинформация. Во-вторых, попробуй высказаться против власти. А в-третьих, мы знаем его как интересного писателя, но не знаем его как человека. Отношусь спокойно к его действиям. Его право делать такие заявления. Наше право послать его куда подальше», — написала Людмила Г.

Стивен Кинг pinguino kolb

Отдельные комментаторы уверены, что в любом случае то, что мы имеем сейчас, рано или поздно случилось бы.

«Сегодня для них повод — спецоперация России, а завтра будет повод, что им просто не нравится наша страна. Послезавтра заявят, что им просто нравится нам жизнь портить. Надо понимать — то, что они делают против России сейчас, это то, что они могли и сделали бы в любой другой момент времени, рано или поздно. Они готовились к этому долгое время. А раз готовились, значит, это уже было в их планах», — поделился своим мнением Lulu V.

Напомним, 5 марта американский писатель Стивен Кинг написал в Twitter, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России.