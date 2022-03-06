Лаганский район, Калмыкия, 7 марта, 2022, 00:14 — ИА Регнум. В Калмыкии частично возобновлена подача воды после урагана. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Лаганского района.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Уточняется, что вода в кранах жителей Лаганского района была примерно с 18:00 до 22:00 мск. 7 марта подача воды ожидается с 8:00 до 12:00 мск.

ИА REGNUM сообщало, что отсутствие воды связано с нарушением электроснабжения после урагана.