Элиста, 7 марта, 2022, 00:11 — ИА Регнум. В Калмыкии в ликвидации последствий удара стихии участвуют не только коммунальные службы, но и спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

В частности, огнеборцы элистинского пожарно-спасательного гарнизона наводят порядок на территории республиканской детской больницы. Сотрудники ведомства помогают убрать поваленные деревья и разбирают металлическую кровлю здания, не выдержавшую шторма.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии удалось частично восстановить электроснабжение в населённых пунктах, которые приняли на себя удар стихии 4 и 5 марта.