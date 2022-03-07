Рязань, , 00:09 — REGNUM Десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской Народных республик отправлено из Рязанской области 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Флаг Рязанской области

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Всего в Донбасс из Рязанской области отправлено 80 тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, средства гигиены и другие товары первой необходимости.

«Собрать удалось очень много, рязанцы — люди неравнодушные. В ЛНР и ДНР мы отправляем 80 тонн гуманитарного груза. Хотел бы сказать всем спасибо», — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Губернатор также подчеркнул, что решение президента о проведении специальной операции было «своевременным и правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с людьми, которые прибыли в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик».