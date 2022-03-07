Элиста, , 00:04 — REGNUM В Калмыкии удалось частично восстановить электроснабжение в населённых пунктах, которые приняли на себя удар стихии 4 и 5 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Россети Юг».

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Энергетики подключили к электроснабжению более 70% потребителей. В частности, в течение дня 6 марта было восстановлено энергоснабжение в Кетченеровском, Троицком, Приютненском, Яшкульском и частично в Лаганском и Черноземельском районах.

ИА REGNUM сообщало, что помощь в восстановительных работах участвуют 74 бригады в составе 222 человек и 74 единиц техники. На время ремонта линий электропередачи используется 176 резервных источников электроснабжения.

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